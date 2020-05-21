Первым электрокаром, который спустя несколько дней после отмены пошлин упал в цене, стал Jaguar I-Pace.

Благодаря отмененной пошлины на ввоз электрокаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Jaguar I-Pace подешевел сразу на 300 тыс. рублей. Теперь автомобиль предлагается по цене от 5 946 000 рублей.

Напомним, что пошлину отменили 4 мая. Отмена пошлин вызвала в РФ падение цен на электромобили компании Tesla.

Например, Model стал предлагаться по цене от 4,4 млн рублей. Напомним, что электрокары Tesla в России продает компания Moscow Tesla Club, а официального представительства компании в стране нет.