Land Rover тестирует семиместный Range Rover Evoque

Land Rover выпустит семиместную версию Range Rover Evoque, и это будет удлиненная версия кроссовера, которую уже заметили на тестах.

Шпионские снимки оказались в распоряжении профилирующего издания Carscoops. На опубликованных фото прототип удлинённого Evoque, который растянутую колесную базу.

Внешне семиместный Range Rover Evoque от обычной версии отличатся не будет.

Скорее всего без изменений останется и моторная гамма модели.

Удлинённый Range Rover Evoque на рынке будет конкурировать с Mercedes-Benz GLB, который в 2019 году. Предположительно, семиместная британская модель будет представлена в конце 2020 года или в 2021 году.