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Land Rover тестирует семиместный Range Rover Evoque

Новости
21.05.2020 18:21
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Land Rover выпустит семиместную версию Range Rover Evoque, и это будет удлиненная версия кроссовера, которую уже заметили на тестах.

Шпионские снимки оказались в распоряжении профилирующего издания Carscoops. На опубликованных фото прототип удлинённого Evoque, который растянутую колесную базу.

Внешне семиместный Range Rover Evoque от обычной версии отличатся не будет.

Land Rover тестирует семиместный Range Rover Evoque

Скорее всего без изменений останется и моторная гамма модели.
Удлинённый Range Rover Evoque на рынке будет конкурировать с Mercedes-Benz GLB, который в 2019 году. Предположительно, семиместная британская модель будет представлена в конце 2020 года или в 2021 году.

Land Rover тестирует семиместный Range Rover Evoque Land Rover тестирует семиместный Range Rover Evoque Land Rover тестирует семиместный Range Rover Evoque

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