Рестайлинговый Volkswagen Arteon лишился камуфляжа

Volkswagen Arteon три года назад на рынке сменил седан Passat CC, но за все свое существование модель так и не стала такой популярной как предшественник.

Как пишет «Авторевю», Passat CC в свое время ежегодно расходился тиражом 60-70 тыс. ед., при этом самые большие продажи Arteon за год составили 40 тыс. ед.

Сейчас готовится обновленная версия лифтбека Volkswagen Arteon, которую представят одновременно с универсалом.

Недавно на дорогах был замечен обновлённый лифтбек, причем его тестировали без камуфляжной пленки.

Внешних изменений в модели немного. Так, в автомобиле немного изменили решетку радиатора, задние фонари и пластиковый обвес.

На тестах была небогатая версия Arteon. Ожидается, что в версии R-Line изменений будет немного больше, а сама модель за счет хрома и больших колесных дисков будет выглядеть более эффектно.

В обновлённой версии Arteon еще появится гибридная версия с возможностью зарядки от «розетки», а также полноприводная модификация — Arteon R, которую в апреле уже видели на тестах.