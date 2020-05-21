У седана Acura TLX появится «заряженная» версия

Японская компания для TLX выпустит версию Type S, а это будет первая «заряженная» модель компании за последние десять лет. Все подробности про спортивный автомобиль раскроют 28 мая.

Сейчас известно, что в движение Acura TLX Type S будет приводиться 3,0-литровым V6. Мощность агрегата составит около 400 л.с., причем в силовой агрегат получит фирменную систему управления крутящего момента, через которую на задние колеса может передаваться до 100% крутящего момента.

«Заряженный» седан получит сдвоенные патрубки выхлопной системы, диффузор и небольшой спойлер. Модель также будет отличаться настройками подвески и перенастроенным рулевым управлением.