В Россию привезут кроссовер Changan CS35 Plus с новым мотором

Как удалось узнать порталу «Китайские автомобили», Changan CS35 Plus получит новый ДВС.

Предположительно это будет 1,4-литровый 158-сильный агрегат, который сейчас предлагают для модели в Китае.

Для российского рынка его мощность скорее всего понизят до 150 л.с. В Китае 1,4-литровый турбомотор доступен с семидиапазонным «роботом».

Сейчас CS35 Plus в России предлагают с 1,6-литровым атмосферным агрегатом мощностью 128 л.с. Он предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Базовая версия Changan CS35 Plus оценивается в 1 159 000 рублей.

Стоит отметить, что компания Changan стала единственной среди других автобрендов который в апреле показал рост продаж. В апреле автопроизводитель реализовал 223 ед., что на 53% больше, чем в апреле 2019 года.