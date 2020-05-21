ГБО для автомобиля – отличное решение для экономии на топливе

В наше время жидкое топливо для транспорта стабильно растет в цене. Хотя страна и является одним из ключевых добытчиков и импортеров нефти, но вот ее продукты постоянно дорожают, заставляя водителей затягивать пояса. Даже сейчас, в период значительного удешевления этого энергоресурса, цены на АЗС остаются достаточно стабильными и не радуют тех людей, которые регулярно проезжают большие расстояния.

Чтобы начать экономить на авто, не тратясь на бензин, при этом совершенно ничего не теряя, можно установить газобаллонное оборудование. С его помощью машина начнет ездить не только на бензине или дизеле, но и на обычному природном газе, который уже существенно дешевле. Если данное предложение для Вас интересно, то купить комплекты ГБО тут.

Что входит в современный комплект ГБО

Некоторые водители думают, что газобаллонное оборудование – это что-то очень простое, достаточно вставить баллон в багажник, как дело сделано. Но нет, современный комплекс ГБО, скажем, 4 поколения, включает в себя такие элементы:

Специальные форсунки для подачи топлива в двигатель. Они должны быть качественными, с четко отлаженной работой, иначе работа всего комплекса будет нестабильной и неэффективной;

Редуктор. Обязательный элемент газобаллонного оборудования, который необходим для того, чтобы регулировать давление в системе и поток рабочего газа в двигатель. С помощью редуктора можно добавлять или уменьшать потом газа, следить за давлением, быть уверенным в защите от протечек рабочего вещества;

Газовый баллон. Классический элемент ГБО, в который заправляется газ. Ничем особенным баллон для ГБО не отличается, просто он делается с повышенными прочностями характеристиками;

Автоматизированная система управления. Для грамотной работы всех оставляющих комплекса, включая мультиклапан, используется управление автоматической системой, запрограммированной на оптимальную работу.

Использование газобаллонного оборудования позволяет значительно снизить сумму в чеке, получаемом на заправке. Газ никак не уменьшает производительности двигателя, автомобиль ездит все так же быстро и комфортно, человек единожды тратится на установку ГБО и использует ее с большой выгодой для кошелька. Если Вы желаете в эти непростые времена снизить расходы на автомобиль, то обязательно обратите внимание на возможность поставить баллон на машину.