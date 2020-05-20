Студия Italdesign представила Nissan GT-R50 за 78 млн рублей

Дизайн-студия talDesign разработала специальную версию Nissan GT-R50. Это уникальное купе, которое создано в честь 50-летия автомобиля и кузовного ателье.



Пока машины проходят тестирования на полигоне Тацио Нуволари, однако, как стало известно, первый экземпляр новинки уже доставили покупателю.

Другие экземпляры спецсерии планируют начать отправлять клиентам в конце года. Nissan GT-R50 стоимостью 990 тыс. евро или около 78 млн рублей, студия Italdesign представила сейчас, хотя изначально его показ планировался на отмененный Женевский автосалон.

Всего таких автомобилей будет выпущено 50 экземпляров, которые имеют полностью оригинальный кузов, активную аэродинамику и отличаются увеличенной длиной и шириной в сравнении с GT-R Nismo, который и был взят за основу нового проекта.

3,8-литровый двигатель V6 с турбиной теперь выдает 720 лошадиных сил мощности при 780 Нм крутящего момента. Как отметили в ателье Italdesign почти все запланированные к выпуску экземпляры несмотря на цены оказались распроданы.