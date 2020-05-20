Euro NCAP правила краш-тестов автомобилей ужесточила

Теперь краш-тесты автомобилей начнут проводить по новым правилам с новыми испытаниями и современными, а также более продвинутыми манекенами.



В Euro NCAP рассказали о самом большом за последние десять лет обновлении протоколов тестирования новым машин.

Теперь организация начнет проводить новые испытания, которые введут постепенно до конца года. В числе новых тестов есть и имитация столкновения компактного авто с более крупной машиной.

В этом случае автомобиль на скорости в 50 км/ч направят в барьер, установленный на тележке массой 1,4 тонны, который также движется со скоростью 50 км/ч.

Появится еще и тест для дальних пассажиров, в котором будут оценивать степень защиты водителя при боковом ударе, а также тест покажет риски столкновения с передним пассажиром. То есть для прохождения этого теста обязательной будет боковая подушка безопасности.

Усложняется еще и испытания систем автоматического торможения, которая должна четко срабатывать при авариях на перекрестках.

Включаются в новые правила и системы службы eCall (аналог Эра-Глонасс), а также блокираторы дверных замков. Ну и наконец, при краш-тестах начнут использовать более современный манекен, созданный компанией Humanetics.

Этот манекен будет имитировать мужчину «среднего размера», а также в нем будет более высокая чувствительность к разным воздействиям, в том числе он будет регистрировать вероятные повреждения внутренних органов человека.