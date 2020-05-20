Любой владелец автомобиля постоянно подвергается множеству разнообразных рисков. Для решения этой проблемы используется обязательное и добровольное автострахование.

ОСАГО

Действующее законодательство предусматривает обязательный характер страхования автогражданской ответственности. Эта мера направлена на защиту имущественных интересов владельцев автотранспортных средств и обеспечивает им финансовые гарантии по компенсации ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия. На сегодняшний день полис ОСАГО можно легко оформить в любой страховой компании, обладающей соответствующей лицензией и являющейся членом профессионального объединения автостраховщиков.

КАСКО

Помимо обязательного страхования автогражданской ответственности многие автовладельцы используют добровольное страхование машины – КАСКО. Оно позволяет защититься от рисков в следующих ситуациях:

ущерб, похищение или угон;

авария;

неосторожные и незаконные действия, произведенные третьими лицами;

пожар или взрыв машины;

падение тяжелых предметов на машину;

стихийные бедствия.

В любой из перечисленных ситуаций застрахованному автовладельцу компенсируются убытки в размерах, определенных условиями договора.

GAP-страхование

Любая машина со временем изнашивается. Об этом надо помнить хотя бы по той причине, что страховщики при выплатах по КАСКО принимают во внимание амортизационный износ. Так что если автомобиль будет угнан или полностью уничтожен, то полученной по КАСКО суммы может не хватить на приобретение аналогичного авто. Поэтому целесообразно воспользоваться GAP-страхованием, которое гарантирует сохранение первоначальной стоимости автотранспортного средства. Если автовладелец лишится своей машины, то такая программа даст ему возможность получить недостающую разницу между ее первоначальной стоимостью и суммой компенсации по КАСКО. GAP-страхование действует в случае полного уничтожения или угона авто. Выплата по полису КАСКО производится с учетом амортизационного износа, а дополнительная выплата по полису GAP-страхования компенсирует разницу между этой суммой и первоначальной стоимостью автомобиля. Благодаря использованию данной схемы страхователь может сразу купить новую машину.

Хотя приобретение страхового полиса требует определенных затрат, в случае возникновения неприятностей с автомобилем гораздо выгоднее и надежнее воспользоваться страховкой, чем нести непредсказуемые затраты на компенсацию ущерба, размер которых может оказаться гораздо больше стоимости полиса. Вдобавок надо помнить о том, что автострахование обеспечивает не только финансовую выгоду, но и чувство уверенности в завтрашнем дне.