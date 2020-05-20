Идеальный 71-летний Dodge продают за 13,5 млн рублей

Dodge Power Wagon 1949 года выпуска является классической моделью, а до нашего времени таких грузовиков дожило очень мало.

Компания Legacy Classic выставила на продажу восстановленный Dodge Power Wagon 1949 года выпуска.

В этой модели внешность и интерьер оставили в оригинальном состоянии, а вот силовой агрегат заменили на современный.

Вместо «родного» двигателя установили 3,0-литровый дизель с турбонагнетателями, который выдает 315 л.с. и 813 Нм крутящего момента.

Трансмиссия механическая с полным приводом. В салоне Dodge Power Wagon оставили все в заводском исполнении, за исключением современной акустической системы с модулем Bluetooth.

За восстановленный грузовик просят 185 000 долларов, что в пересчете составляет 13,5 миллиона рублей. Как сказали в компании Legacy Classic, на восстановление и адаптацию нового оборудования Dodge Power Wagon ушло более двух лет.