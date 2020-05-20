SsangYong представила обновлённого конкурента Creta

Компания SsangYong обновила свой компактный кроссовер Tivoli. В этой модели изменили не только внешность и добавили новые элементы в салоне, но также и расширили список систем безопасности.

Для «паркетника» автопроизводитель пересмотрел моторную гамму, в которой теперь есть два бензиновых турбированных ДВС и турбодизель.

SsangYong Tivoli после рестайлинга получил новую оптику, изменённую радиаторную решетку, новые противотуманныя фары и бамперы, а также более рельефную пятую дверь.

В салоне корейского кроссовера появилась новая панель приборов, а на центральной консоли теперь устанавливается 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Была добавлена поддержка платформ Apple CarPlay и Android Auto, а также камера заднего вида.

Моторная гамма кроссовера теперь состоит из бензиновых турбомоторов объёмом 1,2 и 1,5 литров. Их мощность составляет 128 и 163 л.с.

Для первого силового агрегата предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач, а для 1,5-литрового ДВС доступен шестидиапазонный «автомат».

Мощность 1,6-литрового турбодизеля составляет 136 л.с. Этот двигатель может работать как с механической, так и автоматической трансмиссией. Привод у SsangYong Tivoli только передний.



SsangYong Tivoli на рынке является конкурентом Hyundai Creta и Skoda Karoq.