В отчетный период, как выяснилось, падение авторынка Европы в апреле стало рекордным в истории, когда было реализовано всего 292 182 машины, что на 78,3% хуже.

Именно в апреле большинство автосалонов в Европе было закрыто из-за коронавируса и связанных с ним ограничениями.

При этом продажи за январь-апрель этого года показали не такое сильное падение – 19,1%. В этот период там было реализовано 3 346 193 авто.

Лидером по продажам среди автопроизводителей стал Volkswagen. Этой компании в ЕС в апреле удалось продать 36 543 авто, что на 76,3% меньше.

В первой пятерке лидеров среди автобрендов оказались еще BMW (21 630 ед.), Skoda (21 487 ед.), Renault (18 453 ед.) и Mercedes-Benz (16 361 ед.).