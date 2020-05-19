Российские аналитики опубликовали статистику по продажам Luxury-автомобилей за апрель.

Оказалось, что отрицательная динамика продаж таких машин оказалась меньше, чем средняя по авторынку (71%).

В апреле Luxury-автомобили в России показали падение на 62%, когда было продано всего 66 новых машин такого сегмента.

Лидером по продажам стал бренд Bentley, реализовавший 27 своих автомобилей. Еще россияне купили 12 машин Rolls-Royce, 9 ед. Mercedes-Benz Maybach S-Class, 8 ед. Lamborghini, 5 – Ferrari, 4 – Maserati и 1 – Aston Martin.

По-прежнему чаще всего люксовые машины покупали жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.