Как происходит перетяжка потолка в салоне авто

Перетяжка потолка в салоне автомобиля – востребованная услуга. Связано это с тем, что обивка подвержена усиленному износу, она выгорает, пачкается, покрывается трещинами. Крайне негативно на состояние материалов влияет курение, в этом случае светлые ткани покрываются желтыми и коричневатыми пятнами, пропитываются неприятными запахами, избавиться от которых практически невозможно. Поэтому периодически возникает необходимость перетянуть потолок в машине. Такую услугу сегодня предоставляют многие автосервисы, используя в работе разные материалы.

Материалы для потолочного покрытия

Для перетяжки потолка обычно используют натуральную или искусственную кожу, алькантру и текстиль. Каждый из указанных вариантов отличается по внешнему виду и характеристикам:

кожа отличается стильным видом, она практичная, устойчивая к истиранию, нагреву, влажности, моющим средствам, обладает высоким качеством и легко очищается;

алькантара – это синтетическое полотно, имитирующее замшу, материал пропускает воздух, за ним легко ухаживать;

флок устойчив к износу, отличается шумопоглощающими свойствами, красивым внешним видом, но перетяжка сложная и требует опыта;

карпет – недорогой и износостойкий материал, обеспечивающий тепло-, звукоизоляционные свойства.

Для крепления материалов к потолку специалистами используются специальные клеевые составы, кожаные валики и фены. Для перетяжки флоком потребуется обезжириватель поверхности и флокатор. Такие услуги по нанесению флока рекомендуется заказывать только в сервисных центрах, как и работу с натуральной кожей.

Подготовка и технология перетяжки

Перед тем, как начать перетяжку потолка в автомобиле, требуется выполнить подготовку. К таким мероприятиям относятся:

снятие мерок и приобретение ткани или кожи в достаточном количестве;

подготовка инструментов для раскроя и перетяжки;

учесть, потребуется ли одновременная перетяжка ручек, дверей, вставок в салоне, сидений;

очистка салона от грязи и аккуратное снятие старой обивки.

Работать рекомендуется в защитных очках и перчатках, чтобы защитить глаза от пыли и материал обивки от отпечатков пальцев. После снятия старого покрытия надо поверхность обработать наждачкой, удалить следы коррозии. Затем проводится раскрой, на потолок наносится клей в виде первой полосы по центру крыши (длина – около 10 сантиметров). К этой полосе аккуратно приклеивается центральный фрагмент. Далее происходит поочередное проклеивание, материал следует разглаживать, исключая провисания и складки. Излишки ткани обрезаются, качество обтяжки проверяется. Оставшиеся провисания можно убрать нагревом при помощи фена.

Заказать перетяжку можно, обратившись к специалистам автоцентра I-Car. На сайте https://i-car.kh.ua/ можно ознакомиться с условиями и расценками предоставления услуги, выбрать ткани и оставить заявку.