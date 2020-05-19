В России появился новый кросс-купе Audi SQ8

Флагманский кроссовер Audi SQ8 получил ОТТС в России еще в конце прошлого года.

То есть еще тогда было известно, что новинка появится на российском рынке и только 19 мая компания официально объявила о старте приема предзаказов на автомобиль. В России новый кросс-купе Audi SQ8 появился по цене от 7,1 млн рублей.

Этот автомобиль представлен с дизельной силовой установкой с восемью цилиндрами и двойным турбонаддувом.

Ее мощность составляет 422 лошадиных силы, а показатель крутящего момента равен 900 Нм. Разгон купеобразного кроссовера с таким ДВС составляет 4,8 секунды до первой сотни, а максимальная скорость составит 250 км/ч.

В качестве трансмиссии для мотора предлагается 8-ступенчатая КП tiptronic и полноприводная система. В оснащенности кроссовера, как сообщили в российском офисе, есть система рекуперации, Audi drive select и электросеть 48-вольт.

Также в списке оборудования предлагают датчики давления в шинах, зеркала заднего вида с автоматическим затемнением, кожаный руль, аудиосистема Bang & Olufsen Premium Sound System, датчики парковки, камера заднего вида, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, а также 21-дюймовые колесные диски.

За дополнительную плату будет множество опций, включая диски на 22 дюйма, камеры кругового обзора, сидения с функцией массажа и вентиляции, климат-контроль на четыре зоны и многое другое.