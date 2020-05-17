На этот раз эксперты «Автостат» выяснили, что за первую половину мая цены на автомобили в РФ изменили 10 брендов.

Среди них числится и российская марка Лада, модельный ряд которой стал дороже на 0,6-2,3%, но при этом из списка отличается только компания Nissan, у которой три модели получили такие же ценники, как были на них в марте.

Все автомобили Jeep, некоторые Infiniti, MINI, Renault и Mitsubishi в мае подорожали, а также прибавили в цене модели Skoda Superb и топовые варианты Kodiaq, а еще Chery Tiggo 4 и Suzuki Jimny.