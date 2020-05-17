Внедорожники Jeep Compass попали под отзыв в России

Росстандарт сообщил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили Jeep Compass.

В общей сложности под отзыв попали 46 внедорожников, проданных на территории РФ в период с июня 2019 года.

В машинах требуется увеличить затяжку гайки крепления подвода щётки стеклоочистителей лобового стекла к приводному валу.

Плохое крепление может быть причиной срыва шлицов на поводке щетки, что приведет к ненадлежащей работе.

В рамках отзыва все работы будут выполнены бесплатно для автовладельцев.