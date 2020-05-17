Росстандарт сообщил о новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили Jeep Compass.
Внедорожники Jeep Compass попали под отзыв в России
В общей сложности под отзыв попали 46 внедорожников, проданных на территории РФ в период с июня 2019 года.
В машинах требуется увеличить затяжку гайки крепления подвода щётки стеклоочистителей лобового стекла к приводному валу.
Плохое крепление может быть причиной срыва шлицов на поводке щетки, что приведет к ненадлежащей работе.
В рамках отзыва все работы будут выполнены бесплатно для автовладельцев.
Обновленный внедорожник Jeep Compass получит 1,3-литровый мотор
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