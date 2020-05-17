Кроссовер Honda Breeze пользуется повышенным спросом

Из Китая пришли новые данные по продажам кроссовера Honda Breeze, презентация которого состоялась в конце осени 2019 года.



Тогда сообщалось, что модель изменилась внешне, а ее базовая цена оказалась ниже. В прошлом месяце стало известно, что новый Honda Breeze смог обойти в продажах CR-V, а эти автомобили практически полностью идентичны и представлены в Китае.

В марте было продано 7 615 ед. кроссоверов, а вот Honda CR-V в отчетный период разошелся тиражом в количестве 2 560 ед.

В апреле кроссовер Honda Breeze пользовался повышенным спросом, и объёмы продаж составил 11 тыс. экземпляров.

Более того, такой спрос стал причиной очередей, так как клиенты заказывают машину и получат ее только через 1,5 месяца.

Это связано с тем, что компания не может выпускать, столько автомобилей, сколько поступило заказов.