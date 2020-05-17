Модель Kia Stinger уже скоро получит обновление, за счет которого в ней появятся новые силовые установки и модификации.

Недавно в сети появилась информация о новом Kia Stinger GT, распространённая зарубежными источниками, а они сообщают о наличии в автомобиле более мощных и современных двигателей.

Речь идет о таких силовых установках, как 2,5-и 3,5-литровых ДВС. Первый придет на смену двухлитровому 258-сильному мотору, а второй заменит турбодвигатель объёмом 3,3 литра.

В паре с новыми агрегатами будет работать 8-ступенчатая автоматическая КП, которая передаст крутящий момент на заднюю или обе оси.

Что касается мощности новых установок, которые к слову представлены в моторной гамме кроссовера Genesis GV80, то их мощность составит 294 и 385 л.с. соответственно.

Еще изменения произойдут и в салоне, где должен появится 10,25-дюймовый дисплей мультимедийной системы, цифровая панель приборов, новые материалы отделки и многое другое.

В экстерьере обновятся бамперы и оптика. Предполагается, что презентация рестайлинговой модели составится в середине лета.