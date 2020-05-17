Зарубежные журналисты раскрыли новые подробности о третьей генерации автомобиля Dacia Logan, который в России предлагают под брендом Renault.

Согласно обнародованным данным, новый Logan получит три мотора и лишится сцепления, что позволит седану соответствовать экологическому стандарту Евро-7.

Речь идет о так называемом умеренном гибриде с названием Logan E-Tech. В силовой установке будет 1,6-литровый ДВС и два электромотора.

Это будет установка E-Tech с отдачей 140 лошадиных сил. В паре с ней будет работать коробка передач без сцепления и синхронизаторов.

Также гибрид сможет заряжаться от обычной розетки. Что касается платформы, то в новом поколении Logan будет создан на платформе CMF-B. Если говорить о сроках выхода такого Logan, то он появится не ранее 2023 года.

Внешность седана серьезно изменится, так же как и произойдут серьезные изменения в салоне, где в том числе и новая мультимедийная система с вертикальным дисплеем.

В линейке модели после смены поколений больше не будет универсала MCV, но появится две новинки, о которых информации пока нет.

Обычный Dacia Logan должен дебютировать в конце текущего года, а его продажи начнутся только в 2021 году.