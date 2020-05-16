Преимущества и критерии выбора пленки под карбон 3D для авто

Многие автовладельцы тюнингуют свою машину в стремлении придать ей уникальный внешний вид. Для этого используются разнообразные материалы. К примеру, на сайте https://avtoplenka.com/karbon-3d представлен большой выбор пленок для автомобиля. Они отличаются по цене, расцветке, эксплуатационным характеристикам. Одним из популярных материалов, повышающих привлекательность дизайна автомобиля, является пленка под карбон 3D.

Преимущества изделия

Карбоновая пленка представляет собой эластичное полотно из углепластика. Прочность, оригинальный рисунок поверхности определяют высокую стоимость этого материала. Менее дорогой альтернативой стала самоклеящееся пленка, имитирующая текстуру и узоры карбона. Существуют разные виды такого изделия, оптимальным вариантом для тюнинга является материал с 3D-рисунком.

Среди основных преимуществ пленки под карбон выделяются такие характеристики:

эластичность, позволяющая без складок и неровностей покрывать изогнутые детали;

наличие воздушных каналов, способствующих удалению пузырей при оклейке;

устойчивость к внешним механическим повреждениям, осадкам, перепадам температур, химическим веществам;

оптимальная толщина дает возможность скрыть мелкие дефекты покрываемой поверхности;

объемность оригинального рисунка, изменяющего свой цвет под разными углами освещения.

Пленка достаточно легко и быстро клеится, но для этого нужна определенная сноровка. Вначале следует обезжирить и очистить поверхность корпуса. В процессе оклеивания необходимо тщательно выравнивать пленку, сразу избавляясь от воздушных пузырьков. Особою осторожность надо соблюдать в местах изгибов деталей. После оклейки в течение недели следует воздержаться от мойки авто.

Критерии выбора

Подбирая материал для тюнинга, надо обратить внимание на такие факторы:

Клеевая изнанка не должна оставлять следов на поверхностях корпуса и деталей после снятия пленки. Для проверки можно использовать небольшой кусок полотна. Пленка должна быть достаточно эластичной и растяжимой, чтобы охватить все оклеиваемые изгибы. Покупать пленку надо с запасом. Определенное количество материала уйдет на нарезку, стыки, оклеивание округлых, изогнутых частей машины. Желательно, что пленка была из одной партии продукции. Отличие даже в полтона может нарушить гармоничность расцветки.

Ассортимент продукции позволяет выбрать качественный материал любой расцветки. При соблюдении правил оклейки пленка под карбон с 3D-рисунком на долгие годы сохранит привлекательность внешнего вида автомобиля.