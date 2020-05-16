General Motors показала конкурента универсалу Skoda Octavia

Компания Baojun в Китае была создана при сотрудничестве SAIC Motor и General Motors. В 2020 году под этой маркой выйдет шесть новых моделей, одна из которых Baojun RC-5W.

Baojun RC-5W является универсалом. Эта модель выполнена в фирменном стиле с узкой оптикой, широкой радиаторной решеткой и «парящей» крышей.

В сети пока показали Baojun RC-5W, который на снимках кажется очень большим, но судя по опубликованным данным, длина модели 4685 мм, а длина ее колесной базы составляет 2700 мм. Для сравнения длина универсала Skoda Octavia — 4689 мм.

Под капотом будущей китайской новинки установят полуторалитровый бензиновый ДВС мощностью 145 л.с.

Салон Baojun RC-5W пока не раскрыли, но ожидается что он будет точной такой же, как и в Baojun RM-5.