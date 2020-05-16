Обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8 показали на снимках

Chery на сайте министерства промышленности Китая зарегистрировала рестайлинговый семиместный кроссовер Tiggo 8. Эта модель получил большое количество внешних и внутренних изменений.

Обновлённая версия Chery Tiggo 8 очень сильно будет отличатся от дорестайлинговой версии. В нем полностью изменили корму и переднюю часть, а также существенные изменения внесли в салон.

Внешне Tiggo 8 будет больше похож на младшую модель Tiggo 7 Pro. Помимо внешности, на сайте было указано, с какими моторами кроссовер поступит в продажу.

Базовым агрегатом для Chery Tiggo 8 станет 1,5-литровый турбомотор мощность 149 л.с. Его можно будет заказать с 6-ступенчатой механикой или шестидиапазонным «роботом».

Также будет предлагаться 1,6-литровый 197-сильный турбомотор, для которого предусмотрена только роботизированная коробка передач. Привод у Tiggo 8 будет только передний.



В салоне семиместного кроссовера появится сенсорный экран для управления климатом, отдельный сенсорный монитор для мультимедийной системы и большой экран на панели приборов.

Также в кроссовере установят спортивный руль и электронный джойстик рычага коробки передач. Когда именно состоится презентация рестайлингововго Chery Tiggo 8 не сообщается, но ожидается что кроссовер полноценно рассекретят в ближайшие месяцы.