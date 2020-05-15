Этот автомобиль планируют прекратить выпускать для североамериканского рынка до конца года.

Acura снимает с производства седан Acura RLX для рынка Северной Америки, тогда как на других рынках, в числе которых Япония, большой седан по-прежнему будет доступен.

Причиной решения прекратить продажи и производства Acura RLX является спрос на модель, который не устраивает руководство марки.

Вместо этого компания намерена сосредоточится на продвижении кроссоверов RDX и MDX.

При этом Honda Legend, а именно такое название носит седан в Японии, останется на конвейере и в продаже.