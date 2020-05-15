При этом продавец указывает, что машина находится в состоянии финальной сборки, а забрать ее можно будет только через два месяца.



Объявление о продаже восстановленного Marussia B2, выпущенного еще в 2014 году, появилось на сайте Auto.ru.

Автором объявления является компания VIP-Service из Новосибирска, которая в целом занимает восстановлением автомобилей бренда Marussia.

Восстановленный Marussia B2 2014 года продают за 12,5 млн рублей, но пока от покупателя просят внести предоплату в размере 5 млн рублей, тогда как оставшуюся сумму нужно отдать после того, как машина будет полностью собрана и готова к передаче клиенту.

Заявленный пробег в автомобиле составляет 10 тыс. км, а в движение его приводит 3,5-литровый ДВС от Nissan, пару которому составляет автоматическая КП и заднеприводная система.