Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей

На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.



ВАЗ-2103 был полностью восстановлен. Под его капот установили 1,5-литровый ДВС с карбюратором Weber. Мощность мотора 64 л.с.

В паре с силовым агрегатом работает автоматическая трехступенчатая коробка от компании General Motors. С такой трансмиссией модель выпускал партнер «АвтоВАЗа» в Голландии, который с 1977 по 1983 год создал всего 250 таких машин.

Машина находится в Новосибирске, но продавец готов оказать помощь в перевозке модели автовозом в любой город РФ.