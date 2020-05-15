Еще при открытии новой гигафабрики в Китае глава компании Tesla заявил, что стоимость производимых там электрокаров будет ниже, чем ранее.

Тогда речь шла о цене на модель Tesla Model 3 для китайского рынка, где компания получила льготы, за счет которых и получилось сделать ценники конкурентоспособными.

На этот раз Илон Маск анонсировал на конец мая сразу несколько сюрпризов. Одним из них станет использование аккумуляторов в Tesla Model 3 нового типа. Эта батарея более долговечная, но при это является недорогой в производстве.

Таким образом, Tesla планирует снизить стоимость своих электромобилей, а в первую очередь речь идет о Model 3.

Ресурс нового аккумулятора составит 1,6 млн километров, при этом число циклов зарядки вырастет до 6 тыс. против 1,6 тыс.

Созданием батарей Tesla будет заниматься совместно с компанией Amperex Technology и некоторых специалистов из области химических элементов питания.

Нового типа батареи намерены использовать не только для автомобилей в Китае, но и для моделей далеко за его пределами.