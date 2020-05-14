В России резко подешевел кроссовер Jaguar I-Pace

В компании Jaguar официально объявили о снижении стоимость электрического кроссовера на российском рынке.

Как рассказали в пресс-службе бренда, Jaguar I-Pace стал существенно дешевле за счет обнуления с 4 мая пошлины на импорт электромобилей в страны Евразийского экономического союза.

Теперь минимальная стоимость электрокара составляет 5,9 млн рублей.

Напомним, что элетрокроссовер Jaguar I-Pace появился на российском рынке в конце 2018 года и тогда его стоимость составляла 6,1 млн рублей в базовой комплектации.