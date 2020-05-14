Россияне потратили 630 млрд рублей на покупку авто в 1 квартале

Российские аналитики опубликовали новый отчет, в котором рассказали, сколько россияне потратили на покупку новых автомобилей.

Основной стали данные по продажам за первый квартал 2020 года. В отчетный период россияне потратили 628,4 млрд рублей, что оказалось на 11% чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение показателя, как отмечают в агентстве «Автостат», связано с ростом среднего ценника на новую машину.

Как известно, средневзвешенная стоимость авто выросла на 8,6%.

Если говорить об иномарках и отечественных авто, то на первые в 1 квартале 2020 года было потрачено – 571,7 млрд рублей, а на вторые – 56,7 млрд рублей.