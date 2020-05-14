Премиальный бренд свою моделью линейку скоро расширит за счет небольшой модели.

Lexus выпустит новый недорогой маленький кроссовер с названием ВХ, который в модельном ряду окажется на ступень ниже UX и окажется самым дешевым.

О новой модели уже стали известны первые подробности, которые раскрыли журналисты китайского издания Autohome.

По их информации новинка Lexus BX будет представлена не ранее 2023 года, а технически этот автомобиль будет повторять новый Toyota Yaris Cross.

Основой для новинки станет версия платформы TNGA — GA-B. Длина автомобиля не будет превышать 4 300 мм.

Линейка двигателей будет представлена гибридной установкой, в составе которой 1,5-литровый ДВС, электромотор и вариатор. В более дорогих комплектациях модель должна получить полный привод.