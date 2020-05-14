Купить ОСАГО стало проще

Каждый владелец автомашины подвергается риску ее повреждения по разным причинам, в связи с чем вынужден пользоваться страховыми услугами. ОСАГО является одной из двух главных разновидностей таких услуг наряду с КАСКО.

Необходимость приобретения полиса ОСАГО

В рамках оформления страховой услуги ОСАГО владелец машины страхует гражданскую ответственность, которая возложена на него перед третьими лицами. В последнее время данная процедура все чаще выполняется дистанционно через интернет. Чтобы купить ОСАГО онлайн, можно воспользоваться ссылкой https://osago-online-polis.ru/tinkoff/. Все владельцы автомашин несут обязанность приобрести полис ОСАГО по нескольким причинам, в том числе:

действующими правовыми нормами предусмотрен обязательный характер страхования автогражданки;

у владельца авто должны быть гарантии того, что в случае причинения им кому-либо вреда пострадавшему будет выплачена компенсация затрат на восстановление своего здоровья и ремонт автотранспортного средства;

наличие полиса ОСАГО позволяет владельцу автомашины избежать непредвиденных денежных расходов.

Порядок оформления полиса ОСАГО

Важнейший вопрос, который появился в связи с введением возможности оформить ОСАГО онлайн, заключается в том, как предъявлять его в случае необходимости автоинспектору. В законе не содержится четкого требования держать его с собой в бумажном виде, но для недопущения проблем при взаимодействии с автоинспекторами желательно распечатать его и хранить в автомобиле. Ни подписи страхователя, ни печати страховщика на таком документе не будет. Разумеется, у страхователя есть возможность поставить свою подпись на распечатанном полисе, однако при ее отсутствии данный документ не утратит актуальность. Когда полис ОСАГО оформляется на бумаге, эту работу выполняет специалист страховой фирмы, тогда как при его самостоятельном оформлении существует большая вероятность ошибки. Чтобы предотвратить такой сценарий, нужно старательно проверять все вносимые сведения. При покупке полиса ОСАГО чрезвычайно важно правильно выбрать страховщика. В данное время возможность оформить эту услугу онлайн предоставляют все страховщики, работающие на рынке «автогражданки». Невыполнение данного условия чревато наложением штрафа.

Приобретение полиса ОСАГО требуется для защиты автовладельцев от неожиданных расходов, связанных с их транспортными средствами. Страховщики предоставляют клиентам разные пакеты таких услуг, позволяющие экономить весьма крупные суммы денег.