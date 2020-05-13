Особенности «Рено Аркана»

«Рено Аркана» – уникальный автомобиль, впечатляющий каждой чертой: начиная экстерьером транспортного средства, заканчивая продуманностью салона. Достаточно взглянуть на модель, чтобы понять, что компания Renault создавала его с чистого листа. Городской кроссовер отличается от конкурентов некоторыми положительными особенностями, благодаря чему будущий владелец влюбляется в него с первого взгляда.

Основные черты «Рено Аркана»

Детально ознакомиться с особенностями «Рено Арканы» можно на сайте официального дилера этой марки автомобилей в Томске. А к основным отличительным чертам предложенной модели можно отнести:

днище, стойки и моторный отсек усилены высокопрочными и сверхпрочными сортаментами для большей надежности;

кузов достаточно жесткий, что позволяет снизить шумность, улучшить аэродинамику, повысить устойчивость машины в целом и улучшить управляемость;

более увеличенная колесная база (на 50 мм) по сравнению с прошлыми моделями производителя;

экономичный расход топлива – не более 7,7 л в среднем по городу;

вместительный багажник, который можно еще больше расширить, сложив сидения.

Автомобиль позиционируется, в первую очередь, как внедорожник. Это соответствует потребностям отечественных потребителей.

Характерные черты интерьера

Автомобиль обладает динамичным экстерьером и достаточно органичным интерьером. Последний впечатляет обилием элементов, гарантирующих максимальный комфорт использования пользователем. Важные особенности – это:

максимальная комплектность руля: слева расположены кнопки управления круиз-контролем, справа – телефонными опциями;

приборная панель дополнена цифровым дисплеем, где отображаются температурные и показатели количества топлива, заряда батареи и среднего расхода;

на торпеде есть большой дисплей борткомпьютера, позволяющий включить обогрев кресел, управлять музыкой, заблокировать двери и т. д.;

блок круиз-контроля – три типичных шайбы для регулировки температуры, вентиляции и направления потоков воздуха;

обогревательная система представлена целым комплексом, что позволяет контролировать обогрев кресел (и спереди, и сзади), форсунок омывателя, ветрового и заднего стекла, наружных зеркал;

среди дополнительных опций можно выделить возможность обзора слепых зон и запуск двигателя.

Общая эстетика интерьера – эмоционально сдержанный и лаконичный стиль. Основной материал – кожзаменитель с отдельными вставками натуральной кожи. И владелец, и пассажиры отметят элегантность седана, мужественность или брутальность кроссовера в этой модели.