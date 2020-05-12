Доля займов под залог личных авто в РФ увеличилась в 12 раз

Автовладельцы стали чаще закладывать свои автомобили, чтобы погасить другие долги.

По данным сервиса CarMoney, в апреле увеличилась доля залоговых авто для погашения других долгов. В марте и апреле доля займов составила 24%.

Для сравнения в 2019 году этот показатель составлял всего 2%.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса CarMoney, в 12% залогов под авто было сделано для развития бизнеса, 29% для ремонта жилья, еще 13% для совершения покупок и 14% на неотложные нужды.

Чаще всего в залог оставляют автомобили марок Kia, Hyundai и Toyota.