Новый Mercedes-Benz S-Class оказался раскрыт до премьеры

Mercedes-Benz S-Class будет представлен в ближайшие месяцы, но его внешность и интерьер уже раскрыты в Сети.

Ранее флагманский седан попадался фотошпионам только в камуфляжной пленке, а сейчас в Сети опубликовали снимки S-Class без какой-либо маскировки.

Новый роскошный седан от Mercedes-Benz получит внешность, похожую на недавно представленный E-Class.

В «четырехдверке» установят новую оптику и задние фонари, а радиаторная решетка станет крупнее.



В салоне все будет новое, в том числе S-Class лишился двух объединённых под одним стеклом горизонтальных экранов.

Теперь панель приборов расположена над рулевой колонкой, а на центральной панели установлен большой экран, с которого скорее всего будет происходить все управление системами автомобиля.



Стоит обратить внимание на нишу за экраном приборной панели. Ее предназначение пока неизвестно, но есть предположение, что из нее на лобовое стекло будет происходить проецирование изображения.

Для задних пассажиров тоже предложат отдельные планшеты, а еще для сидящих на заднем диване будет доступна сенсорная панель для управления климатической установкой.

Про моторы нового поколения Mercedes-Benz S-Class пока ничего не известно.