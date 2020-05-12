Назван самый популярный китайский кроссовер в России

В рейтинге оказались 10 автомобилей, а возглавляет его новинка 2019 года – кроссовер Haval F7, предлагаемый в нашей стране по цене от 1 489 000 рублей. В первом квартале этого года китайская компания продала 1 658 таких кроссоверов.

На 30 единиц меньше разошелся тиражом кроссовер Geely Atlas, а он предлагается в России по цене от 1 205 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

В тройку лидеров входит Haval H6 (1 213 ед.). Его стоимость начинается от 1 148 000 рублей. Chery Tiggo 4 стал четвертым в списке самых популярных, но лидирует в нем по минимальной цене – 920 тыс. рублей.

Объёмы продаж этого кроссовера составили 955 ед. В пятерку лидеров еще вошел Сhangan CS35PLUS (897 ед.; от 1 160 000 рублей).

Еще в списке есть Haval F7x (670 ед., 1 590 000 руб.), Geely Emgrand X7 (543 ед., 1 030 000 руб.), а также Chery Tiggo 7, Haval H2, DFM AX7, которые были реализованы в количестве не более 500 единиц, а их минимальная цена варьируется от 1,1 до 1,3 млн рублей.