Новый Volvo XC100 превратят в электромобиль

Новый большой кроссовер Volvo XC100 Recharge будет полностью электрическим с системой автоматического пилотирования.

Кроссовер XC100 Recharge станет новым флагманом шведской компании, причем он получит купеобразный кузов, электрическую силовую установку и четырехместный роскошный салон.

Издание MotorTrend узнало некоторые подробности про новый «паркетник» компании Volvo.

Так, выяснилось, что в основе кроссовера ляжет переработанная модульная платформа SPA 2, а такая же тележка будет и в основе следующего поколения XC90.

Но если эта модель получит гибридные моторы, то для купеобразного кроссовера готовят исключительно электрическую силовую установку.

Также источник пишет, что Volvo XC100 Recharge получит самые современные электронные системы безопасности и автоматическую систему пилотирования.

Презентацию электрического кроссовера стоит ожидать в 2023 году.