Появились фото нового купе-кроссовер Volkswagen Tayron X

Уже давно не секрет, что немецкая компания готовит к выходу новый купеобразный кроссовер с названием Volkswagen Tayron X.



Эта новинка создается для китайского рынка, а производить его будут на совместном предприятии FAW-Volkswagen.

Недавно купе-кроссовер удалось сфотографировать на предприятии без какого-либо камуфляжа. В целом это все тот же Tayron, но только с купеобразным кузовом и аэродинамическим обвесом R-Line и оригинальными колесными дисками размером 19 дюймов.

Габариты новинки будут следующими: 4 626/1 860/1 662 мм, колесная база – 2 730 мм. Линейка двигателей Volkswagen Tayron X будет представлена двухлитровым турбомотором мощностью 186 л.с. или 220 л.с.

В паре с силовой установкой будет работать 7-ступенчатый робот, а система привода будет на переднюю или обе оси.

В списке оснащенности кроссовера будут современные системы безопасности и помощи водителю, а также опции и функции.

В продаже Volkswagen Tayron X должен появится в июне. Стоимость и комплектации модели станут известны позднее.