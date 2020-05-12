Новый внедорожник Hongqi E115 засветился без камуфляжа

Новый электрический кроссовер премиальной марки впервые в виде прототипа был представлен в прошлом году.



Теперь компания готовит его товарную версию, которую уже удалось сфотографировать зарубежным журналистам. Ранее модель замечали в камуфляже, а теперь появились и снимки без защитной пленки.

В целом электрокроссовер будет выполнен в дизайне одноименного прототипа, но будет отличаться некоторые деталями и окажется более простым.

В концепте была заявлена установка с двумя электродвигателями с один из которых расположится на передней оси и будет с отдачей 218 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента, а второй будет приводить в движение задние колеса, и его мощность составит 299 лошадиных сил при 420 Нм.

Разгонится такой кроссовер за 4 секунды до первой сотни. Запас хода новинки составит около 600 км. О сроках презентации этой новинки информации пока нет.