Опубликован список самых продаваемых авто в мире за 2019 год

Аналитики рассказали о самых продаваемых автомобилях на мировом авторынке за прошлый год.

Так, по итогам продаж в 2019 году абсолютное лидерство оказалось за Toyota Corollа, которая разошлась тиражом в количестве 1,45 млн единиц, что на 3% больше, чем годом ранее.

На второй строчке в рейтинге самых продаваемых автомобилей в мире находится пикап Ford F-серии, реализованный в количестве 1,07 млн штук, что на 2% меньше.

Третье место оказалось за Toyota RAV4 – 950 тыс. экземпляров, что на 15% лучше.

Четвертое и пятое место по объёмам продаж досталось моделям марки «Хонда», а именно CR-V и Civic. В десятке лидеров еще числятся Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Ram и Nissan Sylphy и Volkwswagen Polo.