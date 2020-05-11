На бывшей военное базе ВВС Великобритании в Оксфордшире оказалось огромное количество автомобилей, которые не реализовали из-за пандемии коронавируса.
Британскую авиабазу превратили в огромную парковку для машин
Фотографию с высоты птичьего полета опубликовало издание Daily Mail. На снимке показали много новых автомобилей, которые дилерам не удалось продать из-за снижения продаж на фоне коронавируса.
На парковке есть автомобили бренда MINI, Jaguar, Land Rover и др. Общая стоимость всех машин достигает 3,2 млрд долларов.
Между тем стоит отметить, что в апреле на рынке Великобритании был реализован 871 автомобиль, что на 97% меньше.
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