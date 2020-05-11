В России новый Toyota Highlander появится летом

В начале марта японская компания на территории РФ сертифицировала кроссовер Toyota Highlander.



Основные спецификации российской модели благодаря ОТТС уже известны, а теперь еще стало известно, когда она поступит в продажу.

Сегодня Toyota распространила официальные изображения автомобиля четвертого поколения для России и сообщила, что его продажи запланированы на лето.

О стоимости и комплектациях автомобиля информацию пока не раскрывают и об этом будет объявлено дополнительно.

Напомним, что в основе Toyota Highlander располагается платформа TNGA. Габариты кроссовера следующие: 4 966/1 930/1 755 мм, колесная база – 2 850 мм.

Моторная гамма Highlander для российского рынка будет представлена 3,5-литровым двигателем, отдача которого составит 249 л.с.

В паре с силовой установкой будет работать 8-ступенчатая автоматическая КП.

В списке доступного оборудования для внедорожника будет климат-контроль, датчики давления в шинах, система контроля устойчивости, помощи при экстренном торможении, пробуксовке и подъеме на склоне и другие.