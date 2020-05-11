АвтоВАЗ переписал цены на автомобили Lada

На этот раз удорожание составило от 5 до 22 тыс. рублей. Ценники на автомобили Lada обновились 10 мая, при этом официально изменение цен в «АвтоВАЗе» не прокомментировали. Об удорожании Лад сообщает портал «Лада.Онлайн».

По их информации, изменение цен не произошло только на Chevrolet Niva и Lada 4×4 в модификации Bronto. Больше всех прибавил в цене фургон Lada Largus CNG, который подорожал сразу на 22 тыс. рублей.

Седаны Vesta и Vesta Cross с 10 мая подорожали на 18 тыс. рублей, а биотопливный вариант обойдется на 15 тыс. рублей дороже.

Все Гранты кроме версий Cross и Drive Active стали дороже на 14 тыс. рублей.