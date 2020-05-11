«АвтоВАЗ»: продажи LADA в апреле обвалились в три раза

Автопроизводители стали публиковать отчётные данные по продажам своих автомобилей за апрель.

Несложно догадаться, что все автопроизводители из-за коронавируса отчитаются о падении продаж.

Как сообщили в «АвтоВАЗе» продажи LADA в апреле обвалились в три раза до 10 055 проданных экземпляров.

При этом даже с такими результатами компания остается лидером на рынке. За период с начала года российский автогигант продал 89 655 авто, что на 22% меньше.

В апреле самой продаваемой моделью остается Лада Гранта с результатом 3 058 проданных штук, что на 76% меньше. Лада Веста стала второй с показателем 2 913 ед., а это на 71% меньше.

В тройке самых продаваемых Лад оказался Ларгус, который разошелся тиражом в количестве 1 286 шт., что меньше на 65%. Еще в апреле был продано 659 экземпляров Нивы.