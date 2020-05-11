Доступные материалы для утепления частного дома

Утепление частного дома – операция, необходимая не только объектам, расположенным в регионах с суровым климатом. Грамотно выбранные утеплительные материалы надежно изолируют помещения, обеспечивают комфортные микроклиматические условия не только зимой, но и летом, избавляют от необходимости увеличения толщины стен, что разгружает строительную смету, помогает сэкономить дорогие материалы.

Современный вариант: Пеноплэкс

Пеноплэкс – плитный утеплитель, который используется уже не одно десятилетие, но не сдает позиций, отличаясь невысокой стоимостью, долговечностью, механической и атмосферной прочностью. По структуре и методу производства он напоминает пенопласт, но за счет применения модифицирующих добавок более надежен. Материал представлен несколькими вариантами, различающимися по толщине:

Толщина листов менее 5 сантиметров оптимально подходит для теплоизоляции кровельных конструкций;

Пеноплэкс 50 миллиметров – наиболее универсальный вариант, позволяющий вести работу и внутри, и снаружи здания, утеплять фасад;

Пеноплэкс 100 – наиболее надежное решение, которое, за счет прочности и высоких теплоизоляционных характеристик, может использоваться в регионах с экстремальным климатом, а также при отделке цоколя и фундамента.

Альтернативные решения

Помимо Пеноплэкса, в бюджетном сегменте утеплителей можно выделить следующие материалы:

Минеральная вата. Производство ведется путем нагрева базальта до температур плавления и формирования из него тончайших нитей, соединяемых в плиту. Прочный и негорючий материал, подходящий для использования снаружи, так как не боится контакта с водой;

Пенополистирол. Хорошее решение для отделки изнутри, так как материал боится прямых солнечных лучей, разрушается под воздействием ультрафиолета;

Теплая штукатурка. Основной минус – сложность нанесения, фасад обрабатывается вручную, а сверху наносится слой обычной, декоративной штукатурки.

Правильный подбор утеплителя – залог того, что в жару и в холод дома будет комфортно без включения на полную мощность кондиционеров или обогревателей. Слой утеплителя также повышает и эксплуатационные характеристики здания, дает дополнительную защиту от осадков, не дает влаге попадать в полости основного конструктивного материала, замерзать в них, провоцируя механические повреждения и структурные разрушения.