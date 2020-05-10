В Nissan рассказали о новом кроссовере Datsun Magnite

В марте стало известно, что Nissan запатентовала название Magnite не только под своим брендом, но и под маркой Datsun.

Через несколько дней после этого в базе Роспатента появилась заявка от компании, на название Datsun Magnite.

Таким образом, на российском рынке модель будет предлагаться под брендом Datsun, при этом в Индии кроссовер будет с шильдиком Nissan.

Недавно японский автопроизводитель раскрыл некоторую информацию про индийский Nissan Magnite.

Так, стало известно, что эта модель будет около 4 метров, а под ее капотом установят литровый 100-сильный турбомотор.

В основе индийской версии будущей новинки ляжет тележка CMF, которую разрабатывал концерн Renault-Nissan-Mitsubishi. Это переднеприводная тележка с задней торсионной балкой.

Предположительно, в России Datsun Magnite будет предлагаться с 1,6-литровый ДВС H4M мощностью 114 л.с.

В Индии презентация кроссовера должна состоятся в августе. О старте продаж ничего не сообщается, но по данным местных СМИ, стоимость Magnite будет от 525 000 рупий, что в пересчете от 513 000 рублей.