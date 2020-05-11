В Ford тестируют автомобили искусственным птичьим пометом

Ford лакокрасочное покрытие автомобилей начала тестировать искусственным птичьим пометом, а чтобы его воссоздать, специалисты разработали специальный состав, в котором можно менять разную кислотность, тем самым имитировать помет разных птиц.

Специальный помет по факту является спреем, который распыляют на покрашенные предварительно состаренные панели.

После нанесения спрея образцы помещают в камеры, где их нагревают до 40, 50 и 60 градусов. Это сделано с целью имитации летнего периода.

Помимо этого, был разработан спрей, который имитирует различные липкие частицы, пыльцу и смолу дерева. Панели с таким искусственным напылением нагревают до 80 градусов.

После нагрева и снятия результатов окрашенные панели подвергают облучению ультрафиолета, этот процесс является очень длительным, так как его проводят 6000 часов.

Также в лаборатории, панели замораживают, обливают топливом и воздействуют разными кислотными и солевыми составами.