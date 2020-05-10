Опубликован рейтинг самых популярных Toyota с пробегом в России

Самые востребованные автомобили японской марки на вторичном рынке названы по результатам их продаж в России за первый квартал.

Как пишут аналитики «АвтостатИнфо», в целом в отчётный период россияне купили 66 836 подержанных Toyota, а это на 8% больше, чем годом ранее.

Чаще всего на вторичном авторынке продаются Toyota Camry. Объёмы продаж составили 16 375 ед., что на 5,8% больше.

Toyota Corolla находится на втором месте с показателем 10 845 шт., что больше на 1,8%. В тройке лидеров располагается кроссовер Toyota RAV4, которых было перепродано 8 067 шт., что на 30% выше результата 2019 года.

Следующие две строчки в списке заняли Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser 200 – 8 379 ед. и 5002 ед. соответственно.

Еще в рейтинге есть Toyota Avensis (3286 ед.), Toyota Highlander (1749 ед.), Toyota Auris (1214 ед.), Toyota Yaris (887 ед.) и Toyota Carina (750 ед.).