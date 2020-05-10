Средняя стоимость машин с пробегом в РФ падает второй месяц подряд

В апреле средневзвешенная стоимость автомобиля на вторичном рынке сократилась на 2,1%, а падение цены наблюдается уже второй месяц подряд.

Как выяснили аналитики «Автостат», средняя цены подержанной машины в апреле составила 603 тыс. рублей, что на 2,1% меньше.

В марте по отношению в февралю падение составило 2,2%. Несмотря на это, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость машин все-таки выросла, констатируют аналитики.

Так, цены выросли на 2% в апреле и на 4% в марте.