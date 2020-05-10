В апреле средневзвешенная стоимость автомобиля на вторичном рынке сократилась на 2,1%, а падение цены наблюдается уже второй месяц подряд.
Средняя стоимость машин с пробегом в РФ падает второй месяц подряд
Как выяснили аналитики «Автостат», средняя цены подержанной машины в апреле составила 603 тыс. рублей, что на 2,1% меньше.
В марте по отношению в февралю падение составило 2,2%. Несмотря на это, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года стоимость машин все-таки выросла, констатируют аналитики.
Так, цены выросли на 2% в апреле и на 4% в марте.
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