Российские аналитики проанализировали данные по автокредитам за прошлый месяц.

Основной стали данные 19 ведущих банков, которые занимают 70% рынка автокредитования.

Оказалось, что в апреле выдача кредитов на автомобили снизилась на 81%. При этом только на новые авто кредитов было выдано на 84% меньше, а на подержанные на 71%.

Доля автокредитов на подержанные автомобили в апреле выросла до 34,4% против 22,3% годом ранее.

Средняя сумма кредита на новую машину составила 809 тыс. рублей, что на 4% больше.

Средняя сумма кредита подержанного автомобиля составляет 547 тыс. рублей, а это оказалось на 2% меньше.