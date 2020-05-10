Назвали три недорогих автомобиля, которые выглядят роскошно

На автомобильном рынке представлено немало дешевых автомобилей с пробегом, но среди них есть и такие, которые выглядят намного дороже, чем стоят.



О трех таких автомобилях рассказали эксперты autoparus.by. По мнению этих экспертов, одной из недорогих машин с роскошным дизайном является Chrysler 300C.

В нем можно найти некоторые черты от автомобилей Mercedes и Bentley, а стоимость такой модели варьируется от 6 до 7 тыс. долларов.

Еще в рейтинге оказался американский Cadillac CTS, которых в России очень мало, а стоимость модели 2002-2007 годов выпуска варьируется в пределах 5700-6300 долларов.

Maserati Quattroporte располагается в тройке лидеров с ценником от 8 700 долларов.